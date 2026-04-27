Περίεργο σκηνικό στην Ινδονησία: Διαιτητής πήγε να ελέγξει το VAR και το βίντεο έπαιζε... μόνο του

Ένα πολύ περίεργο και σπάνιο σκηνικό εκτυλίχθηκε στον αγώνα της Persiba Balikpapan με την PSS Sleman το βράδυ της Κυριακής (26/4).

Συγκεκριμένα στο 52ο λεπτό ήταν απαραίτητη η χρήση VAR για να ελεγχθεί πιθανή κόκκινη κάρτα για παίκτη των γηπεδούχων. Τότε ο διαιτητής της αναμέτρησης, αφού φαίνεται να μιλάει με τους συναδέλφους του στο ακουστικό, πηγαίνει να ελέγξει την φάση. Τότε το κανάλι που μετέδιδε το ματς έδειξε ένα πλάνο του χώρου που κάθονται συνήθως οι διαιτητές του VAR, ο οποίος ήταν... άδειος.

Αμέσως το στιγμιότυπο έγινε viral και προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και σύγχυση στον κόσμο, καθώς είδαν τον διαιτητή να μιλάει ξεκάθαρα με κάποιον που τον κάλεσε να δει την φάση και στο τέλος μάλιστα άλλαξε την απόφασή του και έδειξε στον ποδοσφαιριστή την κόκκινη κάρτα. Μια πιθανή εξήγηση που έδωσαν κάποιοι ήταν πως ήταν λάθος του καναλιού που μετέδιδε τον αγώνα και έδειξε πλάνο από το VAR room πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Τώρα αν αυτό έγινε ή όχι, μπορεί να μην το μάθουμε και ποτέ.