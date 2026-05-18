H μικρογραφία μιας χρονιάς σε ένα ματς και η τύχη που μεγαλώνει την ευθύνη...

Τελικά, δύο ισοπαλίες στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής έμελλε να κρίνουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. O Ολυμπιακός κρατούσε για μία ακόμη φορά την τύχη στα χέρια του, αλλά σε ένα ακόμη ματς που πάλεψε, κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα και προηγήθηκε, κατάφερε να χύσει την καρδάρα με το γάλα, από ένα... κρύο γκολ και να κρατήσει τελικά ανοικτό το δρόμο για το σεντόνι μέσω... Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Θα ήταν κρίμα κι άδικο, αν κρίνουμε συνολικά την πορεία των «ερυθρολεύκων» φέτος να στερηθούν έστω τη δυνατότητα να διεκδικήσουν εκ νέου την παρουσία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, παρότι σε πολλά σημαντικά παιχνίδια έβαλαν μόνοι τα χέρια τους κι έβγαλαν τα μάτια τους.

Ακόμη και χθες, στο ματς-φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, οι «ερυθρόλευκοι» όρθωσαν ανάστημα σε ένα γήπεδο... ηφαίστειο, φέρνοντας ίσως στο μυαλό τους και την προπέρσινη κατάκτηση του Conference League. Μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, παρότι στο αρχικό σχήμα υπήρξαν τέσσερις αλλαγές, έχασαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον Ελ Καμπί και τελικά βρήκαν το γκολ από τον νέο... εξτρέμ του Μεντιλίμπαρ, τον ασταμάτητο Ροντινέι, ο οποίος βρήκε δίχτυα στα PlayOffs για 4η φορά.

Πάλι «αστείο» λάθος, πάλι γκολ...

Το ξεκίνημα του β' μέρους βρήκε και πάλι τον Ολυμπιακό να πατάει περισσότερο το γκάζι, αλλά από τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς ρίσκαρε με πιο επιθετικό σχήμα και φρεσκάρισμα της μεσοεπιθετικής του γραμμής, μια κακή εκτίμηση του Ορτέγκα που έχασε την κόντρα από τον Ρότα κι άλλη μία του Τζολάκη, επέτρεψε στον Κοϊτά να ισοφαρίσει, ενώ λίγο αργότερα ο διεθνής γκολκίπερ γλίτωσε και δεύτερο γκολ, κάτι που αν είχε συμβεί θα ήταν... αντιγραφή της ήττας στην Τούμπα στο ματς του πρώτου γύρου...

Με λίγα λόγια, αν σταθεί κάποιος σε όλα τα φετινά ντέρμπι των «ερυθρολεύκων», όσα δεν κατάφεραν να νικήσουν ήταν ευγενική χορηγία στους αντιπάλους τους, από φθηνά και τις περισσότερες φορές αβίαστα λάθη. Κάτι που συνέβη και χθες, αποτελώντας ουσιαστικά την μικρογραφία μιας χρονιάς που έγιναν μαζεμένα όλα τα στραβά κι ανάποδα...

Επειδή, όμως, το ποδόσφαιρο είναι στο τέλος της ημέρας ή της διαδρομής δίκαιο άθλημα, η ομάδα του Πειραιά δεν έχασε τη δεύτερη θέση και η κατάκτηση αυτού του μίνιμουμ στόχου, μεγαλώνει τις απαιτήσεις προς όλους για να διορθώσουν όσα δεν πήγαν καλά φέτος.

Τη διοίκηση για να διορθώσει τις λάθος επιλογές και τα πεταμένα λεφτά κυρίως στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Τον προπονητή να ανοίξει το ρόστερ και να προχωρήσει σε γενναίο λίφτινγκ, καθώς φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο ίδιος κορμός για τρίτη σερί χρονιά, απλά δεν άντεξε για άλλο step up. Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουν αυτοκριτική, για να εξηγήσουν πρώτα στους εαυτούς τους και μετά στον κόσμο γιατί -αν εξαιρέσουμε κάποια ευρωπαϊκά ματς- ήταν τόσο κατώτεροι των περιστάσεων.

Αυτοκριτική, ενέσεις ποιότητας και γενναίες αποφάσεις

Εν ολίγοις, απαιτείται απ' όλους αυτοκριτική και χάραγμα νέας πορείας, με φρέσκες ιδέες, νέα πρόσωπα, στήριξη σε ό,τι δούλεψε, αλλαγή σε ό,τι δεν δούλεψε, ώστε τα ισχυρά θεμέλια της ομάδας να δημιουργήσουν ένα ακόμη πιο ισχυρό οικοδόμημα που να αντέξει τα ρίχτερ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λάθη έγιναν πολλά κι από όλους, αλλά το «χρυσό» εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League που μπορεί να εξασφαλίσει και μόνιμη θέση στο Europa, αν η Αστον Βίλα σηκώσει την κούπα μεθαύριο στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί το πιο μεγάλο κίνητρο για να γίνουν όσα απαιτεί η επόμενη μέρα.

Ο Ολυμπιακός έχει την τεχνογνωσία να επιστρέψει άμεσα στους τίτλους, αλλά θα πρέπει να αποκτήσει τέτοιο ρόστερ που να μπορεί να σηκώσει ταυτόχρονα δύο βαριά... καρπούζια, ένα σε κάθε μασχάλη. Η πορεία στην Ευρώπη ήταν ανοδική, αλλά το... λάστιχο κλάταρε στις εγχώριες διοργανώσεις, άρα στο γενικό service που θα ακολουθήσει η γνώση του τι δεν έγινε καλά φέτος, δεν πρέπει να επιτρέψει την επανάληψη. Ούτε περιποιεί τιμή για την κορυφαία ομάδα της χώρας να εξασφαλίζει θέση στο Champions League, επειδή κατάφερε αυτός ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει τον ΠΑΟΚ στο άδειο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.