Ολυμπιακός: Ο δρόμος για τη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός μετά το 1-1 με την ΑΕΚ, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, πήρε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και εξασφάλισε την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League.



Η διαδρομή προς τη League Phase

Με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός με το εισιτήριο που εξασφάλισε, θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Λόγω του υψηλού του συντελεστή, γνωρίζει ήδη πως θα βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης με πιθανούς αντιπάλους τη δευτεραθλήτρια Αυστρίας Στουρμ Γκρατς, τη δευτεραθλήτρια Σκωτίας Χαρτς και όποια ομάδα κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο πολωνικό πρωτάθλημα (Γκόρνικ Ζάμπρζε, Γιαγκελόνια ή Ρακόφ). Οι αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού θα πραγματοποιηθούν 21/22 και 28/29 Ιουλίου ενώ η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου.



Αν περάσει, θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό, όπου θα είναι επίσης στους ισχυρούς, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στις 4/5 και 11/12 Αυγούστου και η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουλίου. Αν προκριθεί και από εκεί, θα βρεθεί στον τελευταίο γύρο πριν το League Phase, τα play off. Στα play off, που θα λάβουν χώρα μεταξύ 18/19 και 25/26 Αυγούστου, ο Ολυμπιακός για να βρεθεί ξανά στο group των ισχυρών, θα χρειαστεί να αποκλειστεί μία εκ των Μπόντο Γκλιμτ και Λυών. Αντίπαλο στα play off θα μάθει στις 3 Αυγούστου.

Το σενάριο που γλιτώνει έναν γύρο

Πιθανό παραμένει ακόμα το σενάριο η ομάδα του Πειραιά να βρεθεί απευθείας στον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης. Για να συμβεί αυτό, πρέπει η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ και ταυτόχρονα τερματίσει στην τετράδα της Premier League. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση, 3 βαθμούς πάνω από τη Λίβερπουλ, με μία αγωνιστική να απομένει.