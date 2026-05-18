Ροντινέι: Ο απολογισμός της χρονιάς και η συγγνώμη προς τον κόσμο του Ολυμπιακού

Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη δεύτερη θέση με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος με το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ έφτασε τα τέσσερα στα τελευταία πέντε παιχνίδια των PlayOffs.

Ο Ροντινέι, μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και το ισόπαλο παιχνίδι με την «Ένωση» που του έδωσε τη δεύτερη θέση, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας τον δικό του απολογισμό και παράλληλα έστειλε μήνυμα επιστροφής στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Μάλιστα, ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του Ολυμπιακού για την απώλεια του τίτλου.

Το μήνυμα του Ροντινέι