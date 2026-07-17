Τένις: Πήραν τα «πάνω» τους Σάκκαρη και Τσιτσιπάς και πέρασαν στα ημιτελικά
Συνεχίζει ακάθεκτη η Μαρία Σάκκαρη στο Athens Open, κέρδισε με 2-0 σετ την Παρκς, ο Τσιτσιπάς πήρε το εισιτήριο απέναντι στον Ριντερκνέχ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη κόντρα στον Άρθουρ Ριντερκνέχ με 2-1 σετ και 6-3, 3-6, 6-3 games και προκρίθηκε στη τελική τετράδα του Gstaad Open.
Στον ημιτελικό, ο Έλληνας κορυφαίος τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Σεβτσένκο ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Ράφαελ Κολινιόν με τον Σερουντόλο.
Πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση από την Μαρία Σάκκαρη, που κέρδισε 2-0 σετ και 6-4, 6-3 games την δύσκολη αντίπαλο, Αλίσια Παρκς και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα.
Οι ημιτελικοί θα γίνουν το Σάββατο 18 Ιουλίου.