Τένις: Πήραν τα «πάνω» τους Σάκκαρη και Τσιτσιπάς και πέρασαν στα ημιτελικά

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη κόντρα στον Άρθουρ Ριντερκνέχ με 2-1 σετ και 6-3, 3-6, 6-3 games και προκρίθηκε στη τελική τετράδα του Gstaad Open.

Στον ημιτελικό, ο Έλληνας κορυφαίος τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Σεβτσένκο ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Ράφαελ Κολινιόν με τον Σερουντόλο.

Πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση από την Μαρία Σάκκαρη, που κέρδισε 2-0 σετ και 6-4, 6-3 games την δύσκολη αντίπαλο, Αλίσια Παρκς και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα.

Οι ημιτελικοί θα γίνουν το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Δείτε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού της Σάκκαρη