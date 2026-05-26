Σάκκαρη για Ολυμπιακό: «Ήμουν σίγουρη ότι θα πάρει την EuroLeague»

Με το «δεξί» μπήκε στο Ronald Garros η Μαρία Σάκκαρη, αφού επικράτησε με επικράτησε με 2-0 (7-5, 7-63) σετ Τσέχας Λίντα Νόσκοβα.

Η Σάκκαρη μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην κάμερα του EurosportGR, για την πρεμίερα της στο Παρίσι, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες αλλά και τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την EuroLeague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της

Η Ελληνίδα τενίστρια για την επιτυχία του Ολυμπιακού στην Euroleague:

«Αγχώθηκα πολύ, αλήθεια είναι. Καλύτερα να παίζεις παρά βλέπεις. Αλλά είχα τόσο πίστη στην ομάδα, οπότε ήμουν κατά βάθος ήμουν σίγουρη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι και την ανατροπή που πέτυχε, η Σάκκαρη δήλωσε:

«Η αλήθεια είναι ότι νομίζω μέχρι σε εκείνο το σημείο είχα επανέλθει ψυχολογικά. Νομίζω έχασα λίγο εκεί τη ψυχραιμία μου στο 1-1 μέχρι το 3-1. Μετά προσπάθησα να επανέλθω και νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο είδα ότι έχω την ευκαιρία, μόλις έσβησα τα set points να επανέλθω και να ξαναμπώ στο παιχνίδι».



Οταν την είδα εκεί να δυσκολεύεται λίγο στα δικά της σερβίς στο 5-3, πήρα τα πάνω μου γιατί έβλεπα ότι έχει αρχίσει να κουράζεται, ότι την έχει επηρεάσει η ζέστη. Οπότε ήμουν λέω στον εαυτό μου: “εδώ είμαστε”».



Σχετικά με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο Παρίσι:

«Μου αρέσει η ζέστη. Και όσο πιο πολλή ζέστη έχει, τόσο το καλύτερο. Γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε μαθημένοι σε αυτές τις συνθήκες. Εμένα γενικά δεν με επηρεάζει, δεν με έχει επηρεάσει ποτέ. Οπότε θεωρώ ότι και είναι και πάρα πολύ καλό για το παιχνίδι μου επίσης».



Για τη συνέχεια της διοργάνωσης:

«Θα δούμε, θα δείξει. Δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες τώρα. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς. Άλλωστε ξέρετε πώς είμαστε εμείς οι τενίστες, προσπαθούμε να παίρνουμε έναν αγώνα τη φορά. Είναι, θα ήταν λίγο λάθος από μένα να σκέφτομαι πολύ μακριά σε αυτό το τουρνουά. Σήμερα απλά θα απολαύσω τη σημερινή μου νίκη και από αύριο θα σκεφτόμαστε την επόμενη αντίπαλο».