Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Αθλητικές Μεταδόσεις

Που θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Άλκμααρ

Η ώρα και το κανάλι του φιλικού των «ερυθρόλευκων» με τους Ολλανδούς.

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Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χθές απέναντι στην Άντβερπ και γνώρισε βαριά ήττα με 3-0, στα πλαίσια της προετοιμασίας του πριν την σημαντική αναμέτρηση με την Ναϊμέγκεν.

Οι ερυθρόλευκοι αναμένεται να δώσουν ακόμα ένα δυνατό φιλικό το Σάββατο (25/7), το τελευταίο πριν την αναμέτρηση με την Ολλανδική ομάδα για τα προκριματικά του Champions League, αυτή την φορά με αντίπαλο την Άλκμααρ. 

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 1 στις 16:00.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Αθλητικές Μεταδόσεις

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