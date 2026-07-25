Που θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Άλκμααρ

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χθές απέναντι στην Άντβερπ και γνώρισε βαριά ήττα με 3-0, στα πλαίσια της προετοιμασίας του πριν την σημαντική αναμέτρηση με την Ναϊμέγκεν.

Οι ερυθρόλευκοι αναμένεται να δώσουν ακόμα ένα δυνατό φιλικό το Σάββατο (25/7), το τελευταίο πριν την αναμέτρηση με την Ολλανδική ομάδα για τα προκριματικά του Champions League, αυτή την φορά με αντίπαλο την Άλκμααρ.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 1 στις 16:00.