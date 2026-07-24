Άντβερπ - Ολυμπιακός 3-0: Φιλική ήττα και ηχηρό «καμπανάκι» για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Άντβερπ στην έδρα της στο Μποσουίλ στο Βέλγιο και γνώρισε την ήττα με 3-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρουσιάστηκαν όπως θα έπρεπε στον αγωνιστικό χώρο, με αρκετά λάθη στην άμυνα αλλά και χωρίς φαντασία επιθετικά και ηττήθηκαν από τους δραστήριους και ενεργητικούς Βέλγους. Τα γκολ πέτυχαν ο Σόμερς (δυο γκολ) και ο Βερστράετεν.

Η αναμέτρηση

Το ματς ξεκίνησε και οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή στα πρώτα λεπτά. Μάλιστα είχαν και την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 10', όταν μετά από γέμισμα, ο Βαλένσια ξέφυγε από τον Πιρόλα και βρέθηκε σε τε-α-τετ με τον Πόποβιτς, όμως ο τερμστοφύλακας του Ολυμπιακού τον κέρδισε με μια δύσκολη επέμβαση. Στο 15' οι γηπεδούχοι είχαν και άλλη μια μεγάλη ευκαιρία, μετά από κακή εκτίμηση του Κουτσίδη ο Σόμερς μπήκε στη περιοχή και σούταρε, όμως ο Πόποβιτς μπόλοκαρε εύκολα.

Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός όποτε είχε την μπάλα στα πόδια προσπαθούσε να βρει κενούς χώρους να χτυπήσει τους Βέλγους, όμως δεν κατάφερνε να βρει κενά. Οι Τσικίνιο και Μαρτίνς προσπαθούσαν από τα άκρα να πλαγιοκοπήσουν όμως κανείς δεν κατάφερνε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ.

Eurokinissi

Στο 40' ο Φοφανά έκανε μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια, πέρασε από τα αριστερά ανάμεσα από Κουτσίδη και Μαφέο και σούταρε πάνω στον Πόποβιτς που μπλόκαρε. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με την Άντβερπ κυρίαρχη και τον Ολυμπιακό να μην έχει καλή εικόνα.

Πρώτη επικίνδυνη φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και πάλι από την γηπεδούχο στο 48ο λεπτό με δυνατό σουτ του Σόμερς δαγώνια αριστερά, όμως μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια. Άμεση ήταν η απάντηση από τον Ολυμπιακό, όταν ο Μαρτίνς έκανε πολύ ωραία ενέργεια από τα αριστερά και σέρβιρε στον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν την καλή τους περίοδο στο παιχνίδι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, ισορρόπησαν την κατοχή και ανέβασαν τις γραμμές, χωρίς όμως να κάνουν την μεγάλη ευκαιρία. Στο 68' ήρθε η στιγμή που κυνηγούσε η Άντβερπ, όταν μετά από σέντρα του Ρέντερς η μπάλα πέρασε από πολλά πόδια και κατέληξε στου Σόμερς, ο οποίος την έσπρωξε στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ.

Eurokinissi

Μάλιστα η αδράνειες στην άμυνα συνεχίστηκαν και στο 74' ο νεοεισελθόντας Βερστράετεν με όμορφο δυνατό σουτ έκανε το 2-0, μετά από λάθος από τον Μπακούλα. Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 77' με σουτ του Μασούρα που μπλόκαρε ο Νοζάβα και στην αντεπίθεση οι γηπεδούχοι χτύπησαν ξανά με ωραίο τελείωμα από τον Σόμερς και πάλι, μετά από σέντρα του Μεχία και έκανε το 3-0.

Eurokinissi

Στο 84ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να σκοράρει, όταν μετά από ασθενής απομάκρυνση των αμυντικών ο Μπακούλας πλάσαρε μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στο δεξί κάθετο δοκάρι του Νοζάβα. Έτσι οι Πειραιώτες γνώρισαν την δεύτερη ήττα τους στα φιλικά προετοιμασία μέχρι στιγμής πραγματοποιώντας μια κακή και ανησυχητική εμφάνιση.

Συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο (79΄Σάλιακας), Φίλης (71΄Μπακούλας), Κουτσίδης, Γκαρσία, Τσικίνιο, Φορτούνης (80΄Ζότα), Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ (71΄Μασούρας)

Αντβέρπ: Νοζάβα, Τσουνασίμα, Αχόκα, Βαλένσια, Ντιέρξ, Ρέντερς, Βάντεπλας, Φαν Χέλντεν, Σόμερς, Φοφανά, Ιμπραχίμ