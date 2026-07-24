Μεντιλίμπαρ για Σιώζιο και Φίλη: «Θα πρέπει να εντάξω νέα παιδιά στο σύνολο»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, στο Βλααρντίνγκεν της Ολλανδίας. Εκεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δοκιμάζει τα πλάνα του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μια «συνταγή» που δοκιμάζει ο Βάσκος τεχνικός, είναι η ένταξη των νέων παιδιών στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο προπονητής των Πειραιωτών, σε δηλώσεις που παραχώρησε τόνισε πως μέχρι πρόσφατα, δεν συνήθιζε να έχει στην «φαρέτρα» του νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ωστόσο όπως ο ίδιος ανέφερε πως την φετινή σεζόν τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

«Θα πρέπει να εντάξω νέα παιδιά στο σύνολο»

«Μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούσα στις ομάδες μου συνέχεια νεαρούς παίκτες από την ακαδημία, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση. Αυτή τη σεζόν υπάρχει υποχρέωση γιατί πρέπει στο Κύπελλο να παίξουμε με δύο παίκτες κάτω των 21 ετών. Οπότε τώρα υπάρχει η υποχρέωση να εντάξω νέα παιδιά στο σύνολο. Αλλά θεωρώ ότι προπονούνται πολύ καλά και είμαι αρκετά ικανοποιημένος μαζί τους», τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

