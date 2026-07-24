Μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Τάκης Τσουκαλάς, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον νεογέννητο εγγονό του στην αγκαλιά του, έξω από το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο γνωστός παρουσιαστής και διαχρονικός φίλαθλος του Ολυμπιακού φαίνεται πως ήθελε η πρώτη μεγάλη βόλτα του μικρού να γίνει σε έναν χώρο που έχει ξεχωριστή σημασία για την οικογένειά του.

Στα ερυθρόλευκα από τις πρώτες ημέρες

Ο μικρός, που γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου, εμφανίστηκε ντυμένος στα ερυθρόλευκα, ενώ ο παππούς του τον κρατούσε περήφανα στην αγκαλιά μπροστά από το φαληρικό γήπεδο.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε δεκάδες θετικά σχόλια στα social media, με φίλους και ακόλουθους του Τάκη Τσουκαλά να του εύχονται να είναι πάντα γερός και καλότυχος ο εγγονός του.

Μια συμβολική πρώτη... γνωριμία

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πριν από λίγες εβδομάδες τη γέννηση του πρώτου του εγγονού, τον οποίο αποκαλεί χαϊδευτικά «μικρό Τάκαρο», εκφράζοντας τη μεγάλη του χαρά για το νέο μέλος της οικογένειας.

«10 του μήνα 10:10 το πρωί γεννήθηκε ο εγγονός μου ο Τάκαρος .Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα.Αυτα τα 3 Δεκαριά μου θυμίζουν Τζιοβάνι,Δεληκάρη,Καραπιάλη….μήπως θα είναι το επόμενο ; Είμαστε ίδιοι οπότε δεν με φοβίζει καθόλου. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΤΑΚΑΡΕ! ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΚΟΡΩΝΑΚΙ ΜΟΥ !»

Η επίσκεψη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είχε για τον ίδιο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το γήπεδο αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στη ζωή του.

Με τη φωτογραφία αυτή, ο Τάκης Τσουκαλάς μοιράστηκε μια αυθεντική οικογενειακή στιγμή, συνδυάζοντας τη χαρά της πατρότητας της νέας γενιάς με την αγάπη του για την ομάδα που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες.