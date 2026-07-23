Απόρησε ο Εβάν Φουρνιέ: «Γιατί με ρωτάνε όλοι αν τράκαρα;»

Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε τη δική του απάντηση στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με φωτογραφία που ανάρτησε στα social media και προκάλεσε ανησυχία στους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος γκαρντ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με στιγμές από τους τελευταίους δέκα μήνες της ζωής του. Ανάμεσα στις εικόνες υπήρχε και ένα αυτοκίνητο με εμφανή γρατζουνιά, γεγονός που οδήγησε αρκετούς χρήστες να υποθέσουν πως είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

Οι απορίες των φιλάθλων δεν άργησαν να φτάσουν στον ίδιο, με τον Φουρνιέ να επιλέγει να απαντήσει με τον γνωστό χιουμοριστικό τρόπο του.

«Εντάξει, γιατί με ρωτάνε όλοι αν είχα τροχαίο;», έγραψε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στις σχετικές φήμες.