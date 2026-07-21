Ο Φουρνιέ τράκαρε την ολοκαίνουργια BMW του

Ο Εβάν Φουρνιέ τράκαρε το νέο του αυτοκίνητο, όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media.

Η BMW M2 του Γάλλου έχει υποστεί υλικές ζημιές χωρίς όμως να γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, εντοπίζονται φθορές στον εμπρός προφυλακτήρα, το δεξί εμπρός φτερό, η πόρτα του συνοδηγού, το πίσω δεξί φτερό και ο πίσω προφυλακτήρας. Ενώ, άθικτοι παρέμειναν οι τροχοί, οι αναρτήσεις ή κάποιο δομικό και μηχανολογικό στοιχείο του αυτοκινήτου.

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Με βάση τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο ίδιος και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες βλάβες το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται πάνω από τις 30.000 ευρώ!

Αυτή είναι η BMW M2 του Φουρνιέ

Η BMW M2 του Γάλλου σταρ αποτελεί ένα από τα πιο «λαχταριστά» μοντέλα της βαυαρικής εταιρείας. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρίλιτρος εξακύλινδρος σε σειρά twin-turbo κινητήρας S58, ο οποίος στη σημερινή της μορφή αποδίδει 480 ίππους και έως 600 Nm ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων M Steptronic, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,0 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φθάνει τα 285 χλμ./ώρα με το πακέτο M Driver’s Package.

Η M2 θεωρείται από πολλούς ως η πιο «καθαρόαιμη» έκφραση της φιλοσοφίας BMW M. Με κοντό μεταξόνιο, πισωκίνητη διάταξη, ενεργό διαφορικό M και ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο, προσφέρει οδηγική εμπειρία που παραπέμπει στα κλασικά σπορ μοντέλα της εταιρείας, διατηρώντας παράλληλα όλη τη σύγχρονη τεχνολογία σε επίπεδο ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστημάτων.