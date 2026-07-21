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Σπορ Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ NBA Μπάσκετ

Οι Μαϊάμι Χιτ ευχήθηκαν «Χαρούμενη Τρίτη» με κάρφωμα Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πιάσει ήδη δουλειά και ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με τους Μαϊάμι Χιτ.

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανήκει πλέον στους Μαϊάμι Χιτ μετά από 13 χρόνια παρουσίας στο Μιλιγουόκι. Πλέον ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στο μαγικό κόσμο του NBA, με τις πρώτες εικόνες να είναι πολύ ενθαρρυντικές.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων και ετοιμάζεται για τη νέα, απαιτητική σεζόν που ακολουθεί.

Στο βίντεο των Χιτ στα social media, ο «Greek Freak» ολοκληρώνει μία φάση με ένα εντυπωσιακό reverse dunk, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική του αθλητικότητα και την εκρηκτικότητά του.

Οι Χιτ συνόδευσαν την ανάρτηση με το μήνυμα: «Χαρούμενη Τρίτη, οικογένεια των Χιτ. Απλώς θα το αφήσουμε αυτό εδώ…» και τα σχόλια πήραν «φωτιά».

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Σπορ Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ NBA Μπάσκετ

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