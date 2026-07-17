Αποθέωσε τον Μέσι ο Αντετοκούνμπο: «Είναι πρότυπο, σε εμπνέει να γίνεσαι καλύτερος»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο σούπερ σταρ βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον πρόεδρο του οργανισμού, Πατ Ράιλι, και τον προπονητή Έρικ Σποέλστρα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση και τους στόχους του με τη φανέλα των Χιτ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο «Greek Freak» στάθηκε ιδιαίτερα στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, αποθεώνοντας τόσο την ποιότητά του όσο και την επιρροή που ασκεί στους συμπαίκτες του.

Αφορμή στάθηκε η εμφάνιση του Αργεντινού αστέρα στη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας του απέναντι στην Αγγλία, όπου μοίρασε δύο ασίστ. «Βλέποντας εκείνο το παιχνίδι, γίνεσαι μάρτυρας μεγαλείου. Ο Μέσι μπορεί να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Όταν τον βλέπεις, εμπνέεσαι. Σε εμπνέει να φροντίζεις το σώμα σου και να συνεχίζεις να κάνεις το σωστό για την ομάδα σου.

Giannis Antetokounmpo sobre Lionel Messi:



"Me inspira, ha marcado el camino a seguir y si no lo hago, mejor me voy a casa"



El griego considera a Messi uno de los mejores atletas de la historia.#InterMiamiCF #HeatNation pic.twitter.com/t2EHxHFfDm — José Armando (@Jarm21) July 16, 2026

Υπήρξε μια φάση που πέρασε δύο ή τρεις αντιπάλους με ντρίμπλα και κάποιος τον έσπρωξε κάτω. Αμέσως όλοι οι συμπαίκτες του έτρεξαν να τον σηκώσουν. Αυτόν τον σεβασμό πρέπει να τον κερδίσεις. Και εκείνος τον έχει κερδίσει. Είναι το πρότυπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αναφέρθηκε επίσης στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας πως αποτελούν κορυφαία παραδείγματα επαγγελματισμού.

Όπως εξήγησε, αυτό που τον εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο οι επιτυχίες τους, αλλά η συνέπεια, η πειθαρχία και η αφοσίωσή τους στη φυσική κατάσταση, στοιχεία που τους επιτρέπουν να παραμένουν σε κορυφαίο επίπεδο παρά την ηλικία τους.