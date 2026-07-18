Μουντιάλ 2026: Που θα δείτε τον μικρό τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία

Οι δύο χαμένοι των ημιτελικών, οι Γάλλοι από την Ισπανία και οι Άγγλοι από την Αργεντινή, θα αναμετρηθούν για την «τυπική» διαδικασία της τρίτης θέσης.

Ο 103ος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο Miami Stadium τα μεσάνυχτα της Κυριακής (19/07, 00:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα έπαθλο παρηγοριάς μετά την ήττα τους στους αντίστοιχους ημιτελικούς.