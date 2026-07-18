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Μουντιάλ 2026: Που θα δείτε τον μικρό τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία

Η ώρα και το κανάλι της τρίτης θέσης μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οι δύο χαμένοι των ημιτελικών, οι Γάλλοι από την Ισπανία και οι Άγγλοι από την Αργεντινή, θα αναμετρηθούν για την «τυπική» διαδικασία της τρίτης θέσης.

Ο 103ος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο Miami Stadium τα μεσάνυχτα της Κυριακής (19/07, 00:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα έπαθλο παρηγοριάς μετά την ήττα τους στους αντίστοιχους ημιτελικούς.

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Σπορ Εθνική Γαλλίας Εθνική Αγγλίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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