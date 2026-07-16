Αγγλία - Αργεντινή: Ξέσπασε ο Μέσι για την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στον τελικό του Μουντιάλ

Η ψυχή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας «μίλησε» ξανά και η Αργεντινή με νέα τρομερή ανατροπή, «λύγισε» την Αγγλία με 2-1 και πήρε μια σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ όπου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή(19/07) την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματα του και ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, καθώς έκανε κατάθεση ψυχής κόντρα στους Άγγλους, για να δώσει την πρόκριση στην αγαπημένη του «αλμπισελέστε», στον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ και όπως είναι λογικό ήταν από τους πρώτους που... χάρηκαν λίγο παραπάνω αυτή την σπουδαία νίκη.

Οι δηλώσεις του μετά την πρόκριση:

«Αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα και το να είμαστε σε έναν ακόμη τελικό είναι απίστευτο. Στους Αργεντίνους θα πω αυτό που είπα και στο Κατάρ. Να το απολαύσουν, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ».

«Όλα όσα βιώσαμε ήταν απίστευτα. Παρόλο που ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, υπήρχε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα από την αρχή κιόλας του ύμνου. Η ομάδα το ένιωσε. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής, και την θέλαμε κι εμείς, και μας έβαλε σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι τρελό να παίζεις σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου».