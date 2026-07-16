Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Εφτάψυχη «αλμπισελέστε» δάμασε τα «λιοντάρια» με επική ανατροπή στο 90+2'

Όλα όσα περιμέναμε και ακόμα παραπάνω είχε ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή! Μετά το «λειψό» αλλά γεμάτο ένταση πρώτο μέρος, η παρέα του Μέσι τιμώρησε τους φοβικούς Άγγλους, οι οποίοι αν και προηγήθηκαν με τον Γκόρντον (55'), δέχτηκαν ολική ανατροπή (2-1) και έμειναν εκτός τελικού!

Μια βολίδα από τον Ένζο (85') και μια κεφαλιά του Λαουτάρο (90+2') έγραψαν την ιστορία του αγώνα, με δημιουργό των τερμάτων τον κορυφαίο όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέσι.

Κάπως έτσι οι πρωταθλητές θα υπερασπιστούν το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) την κούπα, εκεί όπου με αντίπαλο την Ισπανία θα κριθεί ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εξέλιξη του ημιτελικού

Η ένταση και ο δυναμισμός της αναμέτρησης έγινε φανερός πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, στο οποίο μπορεί να μην υπήρξε μεγάλη ευκαιρία, υπήρξαν όμως αρκετές διακοπές και φάουλ σε κάθε σημείο του γηπέδου.

Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα σημειώθηκε στο 33' και ήρθε μέσω στατικής φάσης, με τον Στόουνς να στέλνει άουτ την μπάλα με την κεφαλιά που έπιασε.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μαρτίνεθ έκανε την πρώτη του «επέμβαση», απομακρύνοντας με γροθιές την εκτέλεση φάουλ του Τζέιμς στην μικρή του περιοχή.

Η Αργεντινή έφτιαξε την δική της πρώτη στιγμή στο 38', με τον Ένζο να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ από απόσταση και την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πίκφορντ, με τις εντάσεις σε κάθε φάουλ -ιδίως σε αυτά που γινόντουσαν στον Μέσι- να δημιουργούν μικρές «εστίες» κοκορομαχιών.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Αργεντινή χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να φτιάξει τελική προσπάθεια. Ο Άλβαρεζ σε δύο χρόνους βρέθηκε σε θέση βολής, και στις δύο περιπτώσεις ο Πίκφορντ είχε απάντηση, απομακρύνοντας τελικά σε κόρνερ.

Ο... γόρδιος δεσμός ενός άκρως κλειστού αγώνα λύθηκε από τον Γκόρντον, ο οποίος έκανε κίνηση στο 2ο δοκάρι και με μια επαφή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Μαρτίνεθ με την συμπλήρωση 55 λεπτών αγώνα.

Στο 69ο λεπτό και έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Μέσι ο Νίκο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά, με τον Πίκφορντ να κάνει την επέμβαση του αγώνα διατηρώντας το μηδέν σε μια κομβική φάση, δευτερόλεπτα πριν το διάλλειμα ενυδάτωσης.

Οι Αργεντίνοι άγγιξαν ξανά την ισοφάριση στο 76', η κεφαλιά του Μακάλιστερ όμως έπειτα από την άψογη σέντρα του Ντε Πόλ κατέληξε στο δεξί κάθετο δοκάρι της Αγγλίας.

Ο Ένζο προειδοποίησε τον Πίκφορντ στο 84' με ένα σουτ που ο κίπερ της Έβερτον απομάκρυνε σε κόρνερ και από αυτό το κόρνερ η ο μέσος της Αλμπισελέστε τιμώρησε την φοβική και αμυντική προσέγγιση της Αγγλίας.

Στις καθυστερήσεις η παρέα του Μέσι βρήκε το γκολ της ολικής ανατροπής, σημαδέυοντας αρχικά το δοκάρι με τον Μακάλιστερ, πριν έρθει μια ακόμα ασίστ του Μέσι στην εξέλιξη της φάσης για να στείλει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα ο Λαουτάρο!

Οι εντεκάδες

Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς (Μπερν 82'), Στόουνς (Τόνεϊ 90+6'), Γκεχί, Σπενς (Ράσφορντ 90+6'), Ράις (Ο' Ράιλι 82'), Άντερσον, Ρότζερς, Μπέλινγκχαμ, Γκόρντον (Κόνσα 72'), Κέιν.

Αργεντινή: Μαρτίνεζ, Μολίνα (Μοντιέλ 72'), Ρομέρο, Λισάντρο (Οταμέντι 72'), Ταγκλιαφίκο (Λαουτάρο 81'), Παρέδες (Γκονζάλες 64'), Μακάλιστερ, Ένζο, Σιμέονε (Ντε Πολ 72'), Άλβαρεζ, Μέσι.