Μουντιάλ: Το αστρονομικό ποσό που θα πάρει ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής

Αργεντινή και Ισπανία ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον μεγάλο τελικό της Νέας Υόρκης (19/07, 22:00), με τον νικητή να αποχωρεί όχι μόνο με τη δόξα του παγκόσμιου πρωταθλητή, αλλά και με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η FIFA έχει ορίσει στα 50 εκατομμύρια δολάρια το πριμ για την ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 42 εκατομμύρια δολάρια που είχε εισπράξει η Αργεντινή για την κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ το 2022.

Μάλιστα, μαζί με το επίδομα προετοιμασίας, ο νέος πρωταθλητής κόσμου θα εξασφαλίσει συνολικά 51,5 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας πως το Μουντιάλ 2026 είναι και το πιο προσοδοφόρο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Τα έπαθλα των προηγούμενων πρωταθλητών

1982 – Ιταλία: περίπου 2 εκατ. ευρώ

1986 – Αργεντινή: περίπου 2,5 εκατ. ευρώ

1990 – Δυτική Γερμανία: περίπου 3 εκατ. ευρώ

1994 – Βραζιλία: περίπου 3,5 εκατ. ευρώ

1998 – Γαλλία: περίπου 5 εκατ. ευρώ

2002 – Βραζιλία: περίπου 7 εκατ. ευρώ

2006 – Ιταλία: περίπου 17,5 εκατ. ευρώ

2010 – Ισπανία: περίπου 26 εκατ. ευρώ

2014 – Γερμανία: περίπου 30,5 εκατ. ευρώ2018 – Γαλλία: περίπου 33 εκατ. ευρώ

2022 – Αργεντινή: περίπου 36,5 εκατ. ευρώ

Η συνεχής αύξηση των χρηματικών επάθλων αποτυπώνει την οικονομική ανάπτυξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διοργάνωση του 2026 να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ τόσο σε έσοδα όσο και στις απολαβές των συμμετεχουσών ομοσπονδιών.