Το αινιγματικό post των Μαϊάμι Χιτ για τον Λεμπρόν Τζέιμς το οποίο «κατέβασαν» αμέσως

Μετά την μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Μαϊάμι Χιτ, ολόκληρος ο μπασκετικός πλανήτης αγωνιά για την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς, όπου αποχώρησε από τους Λος Άτζελες Λέικερς.

Την ώρα που ο «Βασιλιάς» απολαμβάνει τις διακοπές του, οι φήμες για τον επόμενο σταθμό τις καριέρας του «φουντώνουν» όλο και περισσότερο. Ωστόσο μια ομάδα που φαίνεται να είναι αυτή του Μαϊάμι. Πολλοί συνδέουν το όνομα του Λεμπρόν με την ομάδα, καθώς πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει και να έχει συμπαίκτη τον «Greek Freak».

Μάλιστα ένας ακόμα λόγος που «στέλνει» τον 41χρονο στους Χιτ, είναι το αινιγματικό post, που κοινοποίησε το τμήμα των social media της ομάδας, στο επίσημο κανάλι τους στο Youtube. Η κίνηση αυτή έβαλε «φωτιά» στα σενάρια μεταγραφής του Αμερικανού. Όμως λίγα λεπτά αργότερα, η ομάδα «κατέβασε» την σχετική δημοσίευση, με τον ρεπόρτερ της ομάδας, Άντονι Τσιάνγκ, να βάζει τέλος στην επιστροφή του Τζέιμς στους Μαϊάμι Χιτ , εξηγώντας πως η δημοσίευση προέρχεται από λάθος του τμήματος που διαχειρίζεται τα social media της ομάδας.

«Πρόκειται για ένα λάθος»

«Πρόκειται για ένα λάθος του τμήματος social media των Μαϊάμι Χιτ, το οποίο είχε ετοιμάσει εκ των προτέρων το συγκεκριμένο βίντεο σε περίπτωση που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέλεγε να επιστρέψει στην ομάδα. Ωστόσο, το βίντεο δημοσιεύτηκε κατά λάθος και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγκυρότητα ή επιβεβαίωση ότι ο ΛεΜπρόν επιστρέφει στους Χιτ».