Έσκασε η «βόμβα»: Ο Λεμπρόν Τζέιμς υπογράφει στους Σίξερς

Μετά τη πρώτη «βόμβα» ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Λέικερς, έσκασε και η δεύτερη που τον στέλνει στους Φιλαλαδέλφεια Σέβεντι Σίξερς.

Παρότι ακούστηκαν πολλές φήμες και οι περισσότερες πολύ «γλυκές» στα αυτιά των Ελλήνων για μετακίνηση στο Μαϊάμι και να γίνει συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο 41χρονος «θρύλος» του Nba, φτιάχνει βαλίτσες για Φιλαδέλφεια.

Όπως αποκάλυψε ο Ριτς Πολ (CEO της Klutch Sports) στο ESPN, ο «Βασιλιάς» συμφώνησε με τους Σίξερς για συμβόλαιο 2 ετών έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν παίκτη για τη δεύτερη σεζόν.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

Επομένως καταλαβαίνει ο καθένας ότι η ομάδα των Εμπίντ και Τζέιλεν Μπράουν, προσθέτει ακόμη ένα «υπερόπλο» και γίνονται αυτόματα ένα από τα φαβορί του Nba.