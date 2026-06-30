«Βόμβα» στο NBA με τον Λεμπρόν Τζέιμς - Αποχωρεί ο «Βασιλιάς» των Λέικερς μετά από 8 χρόνια

Η είδηση έσκασε σαν «βόμβα» στον κόσμο του NBA, καθώς σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο CEO της Klutch Sports, Ριτς Πολ, στο ESPN, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ήδη ενημερώσει τους Λος Άντζελες Λέικερς πως θα συνεχίσει την καριέρα του τη σεζόν 2026-27 σε άλλη ομάδα. Μάλιστα, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως το franchise μπορεί να προχωρήσει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στον «Βασιλιά».



Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας συνεργασίας που ξεκίνησε το 2018 και συνοδεύτηκε από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στον επόμενο σταθμό της καριέρας του 41χρονου σούπερ σταρ, με τα σενάρια για τον νέο του προορισμό να αναμένεται να κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του NBA.

BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Το «αντίο» των Λέικερς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχωρεί από τους Λέικερς βάζοντας τέλος σε μια πορεία που κράτησε 8 χρόνια και μεταξύ άλλων είχε και την κατάκτηση ενός τίτλου το 2020.