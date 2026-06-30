Μουντιάλ 2026: Από τον μικρό Ισμαέλ που δεν μπορούσε να περπατήσει... στον ήρωα Σαϊμπάρι

Το Μουντιάλ αποτελεί την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μια ευκαιρία να παρακολουθήσεις σπουδαίους αθλητές. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση αποκαλύπτονται όμως και ιστορίες που αξίζουν πολλά παραπάνω από αυτό τον θεσμό που ονομάζεται Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μια από τις ιστορίες αυτές είναι του Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ο οποίος σε μικρή ηλικία έδωσε σκληρή μάχη για να σταθεί στα πόδια του και πλέον σαρώνει τα γήπεδα των ΗΠΑ.

Ποιος είναι ο Σαϊμπάρι

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός του Μαρόκου αποτελεί ένα από τα πρόσωπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις εμφανίσεις του να έχουν τραβήξει τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης. Ωστόσο, η πορεία του προς την κορυφή μόνο εύκολη δεν ήταν.

Γεννημένος στην Τεράσα της Ισπανίας, ο Σαϊμπάρι αντιμετώπιζε από βρέφος ένα σοβαρό πρόβλημα στα πόδια του. Μέχρι την ηλικία των δύο ετών δεν μπορούσε να περπατήσει και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ειδικό ορθοπεδικό εξοπλισμό για να κάνει τα πρώτα του βήματα.

Εκείνη την εποχή, το ποδόσφαιρο ήταν το τελευταίο πράγμα που τον απασχολούσε. Ωστόσο, ο μεγάλος στόχος ήταν ένας, να μπορέσει να περπατήσει όπως όλα τα παιδιά.

Η ζωή, όμως, του επιφύλασσε και άλλες δυσκολίες. Η οικονομική κρίση του 2008 ανάγκασε την οικογένειά του να εγκαταλείψει την Ισπανία και να αναζητήσει ένα νέο ξεκίνημα στο Βέλγιο. Εκεί, μέσα από τις ακαδημίες της Άντερλεχτ, της Μέχελεν και της Γκενκ, άρχισε να κυνηγά το όνειρό του.

Η μεταραφή που τον «εκτόξευσε»

Η μεταγραφή στην Αϊντχόφεν ήταν το σημείο καμπής. Ο Σαϊμπάρι εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους μεσοεπιθετικούς της γενιάς του και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και αναμένεται σύντομα να φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Από ένα παιδί που πάλευε να σταθεί όρθιο, έγινε ένας ποδοσφαιριστής που κάνει ολόκληρο το Μαρόκο να ονειρεύεται. Και ίσως, το γεγονός πως ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι κόντρα στην Ολλανδία, που χάρισε στη χώρα του την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, ήταν και το πιο όμορφο γκολ της ζωής του.

❤️🫂 Ismael Saibari and his mom at full time. pic.twitter.com/psARccAEY4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Μάλιστα, ο Σαϊμπάρι εχθές χάρισε και την πιο συγκινητική στιγμή μετά τη λήξη του αγώνα, καθώς κατευθύνθηκε προς την εξέδρα, αγκάλιασε την μητέρα του η οποία τον περίμενε, με τον ίδιο να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.