Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2: Συνεχίζουν το «κουπί» και στους «16» οι Σκανδιναβοί

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Η ομάδα-έκπληξη του Μουντιάλ 2026, Νορβηγία, νίκησε την «σκληροτράχηλη» Ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και συνεχίζει στους «16» της διοργάνωσης.

Οι Σκανδιναβοί πέτυχαν την πρώτη τους νίκη σε αγώνα νοκ άουτ και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία.

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού ήρθε από τον 19χρονο Ντιομαντέ, ο οποίος άδειασε τον αμυντικό και απείλησε με πλασέ στο 21ο λεπτό, αλλά το σουτ πέρασε λίγο άουτ.

ΤΙ ΕΒΑΛΕ Ο ΝΟΥΣΑ! Από το πουθενά η Νορβηγία έκανε το 1-0 με τη γκολάρα του Νούσα στο 39ο λεπτό έπειτα από αριστουργηματικό πλασέ από τα αριστερά.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Χάλαντ έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Οι Αφρικανοί έφτασαν λίγα χιλιοστά από την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, μέσα από στημένη φάση και μια κεφαλιά του Αγκμπαντού που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η Ακτή Ελεφαντοστού απείλησε ξανά στο 55' αλλά ο Νορβηγός τερματοφύλακας απέκρουσε δύο απανωτά σουτ των Ιβοριανών και κράτησε το μηδέν στο 55ο λεπτό.

Η Ακτή Ελεφαντοστού ισοφάρισε στο 74' με τον Ντιαλό έπειτα από μία απίστευτη ατομική ενέργεια και πλασέ από τα δεξιά.

Μάλιστα, ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγα λεπτά νωρίτερα έσωσε την ομάδα του από σίγουρο γκολ.

Ο Χάλαντ μετά από ωραία συνεργασία έκανε στο 86ο λεπτό το 2-1 που στέλνει τους Σκανδιναβούς στην επόμενη φάση.

Τελικό σκόρ:1-2