Μουντιάλ: «Κλείδωσαν» τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Το πρόγραμμα και ο δρόμος προς τον τελικό

Η φάση των ομίλων αποτελεί πλέον παρελθόν και το Μουντιάλ περνά σε ρυθμούς νοκ-άουτ, με τα πρώτα εισιτήρια για τους «16» να έχουν ήδη βρει τους κατόχους τους.

Την αρχή έκανε ο Καναδάς, ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής χάρη σε γκολ του αρχηγού του, Στίβεν Εουστάκιο, πανηγυρίζοντας μία ιστορική πρόκριση. Στην επόμενη φάση θα βρει απέναντί του το Μαρόκο, το οποίο άφησε εκτός συνέχειας την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι (1-1, 3-2).

Η Βραζιλία χρειάστηκε γκολ του Μαρτινέλι στις καθυστερήσεις για να λυγίσει με 2-1 την Ιαπωνία και να συνεχίσει την πορεία της, ενώ η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από την Παραγουάη, που απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι (1-1, 4-3).

Στα παιχνίδια της Τρίτης, η Νορβηγία πήρε δραματική πρόκριση απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού με γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στα τελευταία λεπτά, ενώ η Γαλλία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Σουηδία, επικρατώντας με 3-0 και κλείνοντας θέση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη.

Το Μεξικό συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, νικώντας 2-0 το Εκουαδόρ στο «Αζτέκα». Η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε μετρά πλέον τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και παραμένει χωρίς παθητικό, περιμένοντας τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Αγγλία - Κονγκό.

Το πρόγραμμα της φάσης των «16» (ώρα Ελλάδας):

Σάββατο 4 Ιουλίου

20:00: Καναδάς – Μαρόκο (Χιούστον)

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00: Παραγουάη – Γαλλία

23:00: Βραζιλία – Νορβηγία (Νέα Υόρκη)

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00: Μεξικό – Αγγλία ή ΛΔ Κονγκό (Μέξικο Σίτι)

22:00: Πορτογαλία ή Κροατία – Ισπανία ή Αυστρία (Ντάλας)

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00: ΗΠΑ ή Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Βέλγιο ή Σενεγάλη (Σιάτλ)

19:00: Αργεντινή ή Πράσινο Ακρωτήρι – Αυστραλία ή Αίγυπτος (Ατλάντα)

23:00: Ελβετία ή Αλγερία – Κολομβία ή Γκάνα (Βανκούβερ)

Αναλυτικά τα σταυρώματα ως τον τελικό