Μουντιάλ: Άνετα στους «16» η... υπερηχητική Γαλλία - Πρόκριση και για το Μεξικό

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που φιλοξενείται στα γήπεδα ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η Γαλλία καθάρισε με περίπατο την Σουηδία (3-0) και τσέκαρε το εισιτήριο της στους «16», με τους οικοδεσπότες Μεξικανούς να ακολουθούν, αποκλείοντας το Εκουαδόρ με δύο γκολ σε λιγότερο από δέκα λεπτά στο πρώτο μέρος.

Οι «τρικολόρ» θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη στον επόμενο γύρο, ενώ το Μεξικό περιμένει τον νικητή του Αγγλία - Κονγκό για μια θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Γαλλία - Σουηδία 3-0

Επίδειξη δύναμης από τη Γαλλία στη Νέα Υόρκη. Οι «τρικολόρ» επικράτησαν με 3-0 της Σουηδίας και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τους Κιλιάν Εμπαπέ και Μίκαελ Ολίσε.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και σημάδεψε δύο φορές τα δοκάρια με τους Εμπαπέ και Ολίσε, πριν ανοίξει το σκορ λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Στο 45', ο Εμπαπέ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0, γράφοντας παράλληλα ιστορία, καθώς ανέβηκε στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γαλλία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 53' διπλασίασε τα τέρματά της, με τον Μπαρκολά να ολοκληρώνει ιδανικά την εξαιρετική κάθετη πάσα του Ολίσε.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ξανά ο Εμπαπέ στο 74', μετά από ακόμη μία ασίστ του Ολίσε, ολοκληρώνοντας μια επιβλητική εμφάνιση για τους «τρικολόρ».

Μεξικό - Εκουαδόρ 2-0

Το Μεξικό επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στο Εκουαδόρ, επικρατώντας με 2-0 στο «Αζτέκα» και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καθυστέρηση μίας ώρας εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν επηρεάστηκαν και επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους.

Το σκορ άνοιξε στο 22ο λεπτό ο Κινιόνες, ο οποίος έφυγε στην αντεπίθεση και με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Γκαλίντες για το 1-0.

Οι Μεξικανοί συνέχισαν να πιέζουν και στο 31' βρήκαν και δεύτερο γκολ. Ο Ραούλ Χιμένες συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Κινιόνες και με άψογο πλασέ υψηλής κλάσης διαμόρφωσε το 2-0, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά από νωρίς την πρόκριση.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία - Κονγκό. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί ξανά στο «Αζτέκα» τα ξημερώματα της 6ης Ιουλίου.