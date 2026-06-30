Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Αντόνιο Κορδόν - Ποιο πόστο αναλαμβάνει

Ο Ολυμπιακός μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή ποδοσφαίρου, φέρνει πίσω στην Αθήνα και τον Αντόνιο Κορδόν

Ο Ισπανός παράγοντας με την τεράστια εμπειρία, ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται στη χώρα μας, προκειμένου να συζητήσει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνεργασίας τους. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος που θα αναλάβει, αλλά όπως όλα δείχνουν προορίζεται για αντικαταστάτης του Βραζιλιάνου Εντού, δηλαδή πρόκειται να αναλάβει ρόλο CEO και στις τρεις ομάδες που ανήκουν στον ισχυρό άνδρα της ομάδας του Πειραιά (Ολυμπιακός, Νότιγχαμ, Ρίο Αβε).

Ο «γνώριμος» Κορδόν και ποιος θα είναι ο ρόλος του

Ο Αντόνιο Κορδόν είχε συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό και την περίοδο 2023-24 από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τον Γενάρη, οπότε αποχώρησε λόγω προσωπικών-οικογενειακών προβλημάτων. Η επιστροφή του συνδέεται άμεσα με τη διάθεση του Ολυμπιακού να ενισχύσει το κομμάτι της γενικότερης στρατηγικής, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μεταγραφική πολιτική, το θέμα των διαπραγματεύσεων και τη συνολική εικόνα του συλλόγου.

Ο 62χρονος είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί σύνθετες καταστάσεις, να «τρέξει» υποθέσεις και να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του αγωνιστικού σχεδιασμού. Παράλληλα, είναι ξεκάθαρο ότι η πιθανή επιστροφή του δεν πρόκειται να «τρακάρει» με την περίπτωση του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, ο οποίος αποτελεί εδώ και μερικές ώρες μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας και θα έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταγραφικών υποθέσεων.

Αντίθετα, οι κινήσεις της ΠΑΕ δείχνουν να περιλαμβάνουν την προσθήκη περισσότερων του ενός στελεχών, με διακριτούς ρόλους, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά και θα ενισχύουν συνολικά τη δομή του συλλόγου. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Η δημιουργία ενός ισχυρού και ευέλικτου οργανισμού, που θα μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία ανθρώπων με εμπειρία, δίκτυο επαφών και γνώση της αγοράς θεωρείται κομβικής σημασίας. Έγινε, λοιπόν, η αρχή με τον Καρντόσο και η συνέχεια με την επιστροφή του Κορδόν, ο οποίος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με Βιγιαρεάλ, Μονακό, Μπέτις και Σεβίλλη.