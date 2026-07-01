Ολυμπιακός: Η Ρίβερ Πλέιτ θέλει τον Ορτέγκα - Οι απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων»

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» της Ρίβερ Πλέιτ, με την ομάδα του Μπουένος Άιρες να αναζητά λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν και της προσπάθειας για διάκριση στο Copa Libertadores.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, η Ρίβερ έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές για τον 26χρονο αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση.

Το βασικό εμπόδιο αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι φέρονται να κοστολογούν τον Αργεντινό αμυντικό κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της Ρίβερ, ειδικά από τη στιγμή που ο Ορτέγκα προορίζεται κυρίως για εναλλακτική επιλογή πίσω από τον Μάρκος Ακούνια.

Ο Ορτέγκα μετακόμισε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023 από τη Βέλες Σάρσφιλντ και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως μία αξιόπιστη λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σε δύο σεζόν έχει καταγράψει 107 συμμετοχές, συμβάλλοντας στις επιτυχίες της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση προς τον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως το υψηλό κόστος της μεταγραφής αποτελεί τον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα.