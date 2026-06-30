Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μιγκέλ Καρντόσο - Ποιος θα είναι ο ρόλος του

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Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την πρόσληψη του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, ανακοινώνοντας πως ο Πορτογάλος αναλαμβάνει θέση στο οργανόγραμμα της ομάδας.

Ο επί σειρά ετών πρόεδρος και μέχρι πρότινος στέλεχος της Βιτόρια Γκιμαράες θα έχει τον ρόλο του «General Director of Football Business and International Club Strategy». Αυτό σημαίνει πως βασικές του αρμοδιότητες θα έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές (σ.σ. διαπραγματεύσεις), με footbal business και με άλλους παρόμοιους τομείς.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso.

O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.