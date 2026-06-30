Stoiximan Super League: Εγκρίθηκε η αύξηση των μη κοινοτικών παικτών
Εγκρίθηκε η εισήγηση προς την ΕΠΟ για την αύξηση των μη κοινοτικών παικτών.
Σπουδαίες εξελίξεις αναμένονται στην Stoiximan Super Leagueμε την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την πρόταση που θα καταθέσει η ΕΠΟ για να αυξηθεί ο αριθμός των μη κοινοτικών παικτών που μπορούν να δηλωθούν στην αποστολή της εκάστοτε ομάδας από πέντε σε έξι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την Ε.Π.Ο. περί αύξησης του αριθμού αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (εκτός χωρών Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.) άνω των 23 ετών που μπορεί μια ΠΑΕ – μέλος του συνεταιρισμού να διατηρεί στη δύναμή της, από πέντε (5) σε έξι (6)».