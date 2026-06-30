Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο

Έτοιμος να επιστρέψει για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό είναι ο Νταβίντ Κάρμο ο οποίος ήταν ένας από τους «πυλώνες» της ομάδας στην κατάκτηση του Conference League το 2024.

Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός βρισκόταν ήδη από την Δευτέρα στην χώρα μας για να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στον σύλλογο του Πειραιά και να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον «δέσει» στο λιμάνι μέχρι το 2029.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού»