Τελειώνει ο Νασιμέντο από τον Ολυμπιακό - Προς ποια ομάδα οδεύει

Ντιόγκο Νασιμέντο και Ολυμπιακός, αναμένεται να μη συνεχίσουν τη συνεργασία τους, καθώς ο Πορτογάλος δε βρέθηκε καν στη πρώτη καλοκαιρινή προπόνηση στου Ρέντη.

Παρά τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και σταθερό ρόλο στην ομάδα, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στον ανταγωνισμό της μεσαίας γραμμής.

Η επιστροφή του στην Πορτογαλία και η προοπτική της Ρίο Άβε φαντάζει ως μια κίνηση που μπορεί να τον βοηθήσει να επανεκκινήσει την καριέρα του σε ένα πιο οικείο περιβάλλον. Εκεί αναμένεται να έχει περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής και να βρει τον χρόνο που χρειάζεται για να δείξει τις δυνατότητές του.

Αυτό σημαίνει πως στη θέση του στον άξονα, ανοίγει μία ακόμη θέση για κάποια μεταγραφή, με το «παζάρι» για τη μεσαία γραμμή των «ερυθρολέυκων» να γίνεται αρκετά σημαντικό, καθώς είναι μία γραμμή που περιμένει πολλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.