Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση με νέα πρόσωπα και... παλιούς γνώριμους

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τη Δευτέρα (29/6) την πρώτη του προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στη δουλειά ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της νέας σεζόν, με το πρώτο πρόγραμμα να περιλαμβάνει τόσο γνώριμα πρόσωπα όσο και νέες προσθήκες στο ρόστερ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media τα πρώτα στιγμιότυπα από την προπόνηση, με τους Κώστα Φορτούνη και Πάμπλο Μαφέο να βρίσκονται στο επίκεντρο των φωτογραφιών που ξεχώρισαν.

Η προετοιμασία των Πειραιωτών μπαίνει πλέον σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το τεχνικό επιτελείο αρχίζει να χτίζει την ομάδα που θα διεκδικήσει τους στόχους της νέας χρονιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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