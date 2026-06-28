Ολυμπιακός: Ολοκληρώνεται του Στάνιτς, απέρριψε πρόταση της Κόβεντρι - Το who is who του Σέρβου

Ο Ολυμπιακός προχωρά την ενίσχυση του στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, φτάνοντας σχεδόν σε οριστική συμφωνία με την Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Οι δύο ομάδες τα έχουν βρει σε όλα και απομένουν μικρές λεπτομέρειες για να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του παίκτη στους Πειραιώτες.

Η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με τους «ερυθρόλευκους» να επενδύουν ένα σημαντικό ποσό για έναν παίκτη στον οποίο πιστεύουν πολύ άπαντες εντός ομάδας. Την ίδια στιγμή, ο Στάνιτς ήθελε πολύ να έρθει στην χώρα και το... απέδειξε, απορρίπτοντας την Premier League και την Κόβεντρι του Λάμπαρντ, για να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, μέσα στις επόμενες ώρες η συμφωνία θα επισημοποιηθεί και θα γίνει γνωστή η μέρα άφιξης του παίκτη στην Ελλάδα, για ολοκληρωθεί και τυπικά όλη η διαδικασία.

Το who is who του Στάνιτς

Στα 24 του χρόνια, ο Πέταρ Στάνιτς έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο στο σερβικό όσο και στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας σταθερά ανοδική πορεία.



Γέννημα-θρέμμα της σχολής του Ερυθρού Αστέρα, ο Στάνιτς δεν βρήκε άμεσα χώρο στην πρώτη ομάδα και ακολούθησε τον δρόμο του δανεισμού, μέχρι να καθιερωθεί στην Μπάτσκα Τόπολα. Εκεί πραγματοποίησε τις εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα, με αποτέλεσμα η Λουντογκόρετς να επενδύσει στην απόκτησή του.

Στη Βουλγαρία συνέχισε την εξέλιξή του, καταγράφοντας γεμάτες σεζόν, συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φτάνοντας μέχρι το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Ο Στάνιτς αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, όμως μπορεί να καλύψει με την ίδια άνεση και τον ρόλο του «8», αποτελώντας μία πολυεργαλειοθήκη για τη μεσαία γραμμή. Ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, την ικανότητά του να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, την καλή πρώτη πάσα και τη δημιουργία φάσεων, ενώ συχνά πατάει και περιοχή, προσφέροντας λύσεις στο επιθετικό τρίτο.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 24χρονος αγωνίστηκε συνολικά σε 55 αγώνες, πετυχαίνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ, όντας ο πρωταγωνιστής της Λουντογκόρετς σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.