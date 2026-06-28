Ιστορικό ρεκόρ για Ολυμπιακό - Στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας σε επίπεδο Ανδρών, Εφήβων και Παίδων

Ο Ολυμπιακός σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα μετά τον Άρη που κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος σε επίπεδο Ανδρών, Εφήβων και Παίδων, κλείνοντας ιδανικά την σεζόν.

«Μια ιστορική σεζόν έφτασε στο τέλος της!». Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Μια ιστορική σεζόν έφτασε στο τέλος της για τον Ολυμπιακό! Ο σύλλογος του Πειραιά έγινε η πρώτη μετά τον Άρη που καταφέρνει να στεφθεί πρωταθλήτρια στην ίδια σεζόν, σε επίπεδο Ανδρών, Εφήβων και Παίδων.

Αυτό το επίτευγμα το είχε καταφέρει μόνο η ομάδα της Θεσσαλονίκης τις σεζόν (1978-78 και 1988-89). Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» είναι η μόνη ελληνική ομάδα που συνδύασε τους τρεις τίτλους και με την κατάκτηση της EuroLeague.»