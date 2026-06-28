Χαμός στο live του Μοντέρο από φίλους του Ολυμπιακού - Τι του έγραψε ο Μακιντάιρ

Ο Ολυμπιακός διένυσε μια άκρως επιτυχημένη σεζόν κατακτώντας το πρωτάθλημα αλλά και την Ευρωλίγκα. Έτσι λοιπόν οι Πειραιώτες σχεδιάζουν ήδη την επόμενη μέρα με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να αναμένεται «καυτός». Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ είναι ήδη προ των πυλών και μόνο τα τυπικά μένουν για να φορέσουν τα ερυθρόλευκα.

Πιο συγκεκριμένα ο Δομινικανός άσσος έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους του Ολυμπιακού, ειδικά μετά το instagram live το οποίο πραγματοποίησε σήμερα. Εκεί το μελλοντικό μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων» αλληλοεπιδρούσε με τον κόσμο του Ολυμπιακού ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά την λέξη «soon» προμηνύοντας την άφιξη του στο λιμάνι.

Από αυτό το ωραίο παρεάκι δεν μπορούσε να λείψει ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ ο οποίος έστελνε τα δικά του μηνύματα στον μέχρι τώρα παίκτη της Βαλένθια.