Ο Μοντέρο διέψευσε δημοσίευμα που «αποκάλυψε» γιατί αποχωρεί από την Βαλένθια - «Πότε το είπα αυτό;»

Η υπόθεση του Ζαν Μοντέρο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τον νεαρό γκαρντ να φέρεται όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό, την ώρα που στην Ισπανία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Χουάν Κάρλος Βιλένα, μέσω της «La Provincias», υποστήριξε πως ο 22χρονος γκαρντ είχε εξηγήσει στη διοίκηση της Βαλένθια τους λόγους της αποχώρησής του, μεταφέροντας την επιθυμία του να αγωνιστεί στη EuroLeague πριν κάνει το μεγάλο βήμα για το NBA.

«Θέλω τη EuroLeague, πριν πάω στο NBA», φέρεται να ήταν η ατάκα που απέδωσε στον Μοντέρο το σχετικό δημοσίευμα.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Δομινικανός δεν άφησε την αναφορά αναπάντητη. Βλέποντας την ανάρτηση στο X, σχολίασε δημόσια, διαψεύδοντας ουσιαστικά το περιεχόμενό της. «Πότε το είπα εγώ αυτό;», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την αξιοπιστία των όσων του αποδόθηκαν.