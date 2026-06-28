Η «απάντηση» του Ράιτ για το μέλλον του και η… Θύρα 7

Ο Μόουζες Ράιτ είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην μπασκετική αγορά την δεδομένη χρονική στιγμή. Πολλές ομάδες «καραδοκούν» για την υπογραφή του και μια από αυτές, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ήταν και ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του θέματος και μέσω instagram «απάντησε» έμμεσα σε αυτή την μεταγραφολογία. Μάλιστα στο post το οποίο κοινοποίησε απεικονίζεται ένας τοίχος όπου αναγράφονται τα διακριτικά της Θύρας 13 τα οποία ζωγράφισαν οι οργανωμένοι φίλοι του «τριφυλλιού». Ωστόσο στην φωτογραφία φαίνεται αυτά τα διακριτικά να έχουν σβηστεί και να έχουν αντικατασταθεί από αυτά της Θύρας 7 των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού.

Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος σχετικά με το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Μόουζες Ράιτ και μένει να φανεί σε ποια ομάδα θα καταλήξει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.