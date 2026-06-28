Παναθηναϊκός: Τα νέα πλάνα από το στολίδι του «τριφυλλιού» στο Βοτανικό

Το νέο «παλάτι» του Παναθηναϊκού, το γήπεδο που θα στεγάσει το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου παίρνει ολοένα και περισσότερο μορφή κι αρχίζει να σχηματοποιείται.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα νέο εντυπωσιακό βίντεο από την εξέλιξη των έργων στον Βοτανικό, προσφέροντας στους φίλους της ομάδας ακόμη μία δυνατή εικόνα από το μέλλον του συλλόγου.