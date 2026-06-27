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Παναθηναϊκός: Έκλεισε τον Ράστοντερ με 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τέσσερα χρόνια

Ο διεθνής επιθετικός με τη Βόρεια Μακεδονία αναμένται να υπογράψει την ερχόμενη Δευτέρα (29/6) και ενσωματώνεται άμεσα στην Ολλανδία.

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Ο Έλμιν Ράστοντερ πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι δυο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία η συμφωνία τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (25/06) και στην ουσία διευθετήθηκαν και τα τελευταία θέματα που απέμεναν προκειμένου να κλείσει το θέμα μία και καλή.

Το κόστος ης μετακίνησής του θα φτάσει τα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ ο Βορειομακεδόνας φορ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πρασίνους». Τη Δευτέρα (29/06) αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές, ώστε να κλείσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα εκείνος αναμένεται να φτάσει στην Ολλανδία και το Άπελντοορν, όπου βρίσκεται το «τριφύλλι» για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του τη Δευτέρα (30/06).

Ποιος είναι ο Ράστοντερ

Ο διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία (γεννημένος στην Ελβετία), έκλεισε τη χρονιά με 15 γκολ και 6 ασίστ σε 37 συμμετοχές, δείχνοντας πως εκτός από σκόρερ, μπορεί να γίνει συμμετοχικός στο επιθετικό τρίτο της ομάδας του. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχει καταγράψει 7 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας.

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Σπορ Παναθηναϊκός Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

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