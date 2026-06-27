Προσγειώνεται Ελλάδα ο Πόποβιτς για χάρη του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακόςολοκληρώνει την μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Σέρβος τερματοφύλακας αναμένεται να προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 15:45 μέσω Σερβίας έτσι ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Οι λεπτομέρειες του deal

O Ολυμπιακός προκειμένου να κάνει δικό του τον 26χρονο γκολκίπερ από τον Ερυθρό Αστέρα, έβγαλε από τα ταμεία του 1.500.000 ευρώ ενώ οι Σέρβοι θα διατηρήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 15%. Ως εκ τούτου απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του.

Το προφίλ του 26 γκολκίπερ

Ο Πόποβιτς ξεκίνησε την καριέρα του στο Μόγκρεν στην Μπούντβα πριν πάρει μεταγραφή στην Γκρμπάλι Ραντάνοβιτς, όπου αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια. Τον Αύγουστο του 2023 μετακόμισε στην ΟΦΚ Βελιγραδίου με μορφή δανεισμού από τον Ερυθρό Αστέρα όπου ξεχώρισε και έδωσε στην ομάδα του την άνοδο την σεζόν 2023-24.