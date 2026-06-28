Ώρα επιστροφής για Νταβίντ Κάρμο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ενίσχυσή του σε πολλές θέσεις, προχώρησε αρκετά και η περίπτωση του Νταβίντ Κάρμο. Ένας αρκετά καλά γνώριμος ποδοσφαιριστής για τους «ερυθρόλευκους», από τη στιγμή που ουσιαστικά έχει δύο θητείες στην ομάδα.

Η πρώτη ήταν το 2024, που συνοδεύτηκε μάλιστα από τη κατάκτηση του Conference League και η δεύτερη είναι τη σεζόν 2024-25, αφού όμως πρώτα γύρισε στην Πόρτο ξεκίνησε την καλοκαιρινή προετοιμασία εκεί, αποκτήθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και μετά δόθηκε ως δανεικός ξανά στον Ολυμπιακό.

Η περίπτωσή του δείχνει να είναι τελειωμένη, καθώς ο ποδοσφαιριστής έρχεται στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/6) στις 05:10, μέσω Λισαβόνας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας.