Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στο Πευκάλι Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Σπορ Ολυμπιακός Πόρτο Ποδόσφαιρο

Ώρα επιστροφής για Νταβίντ Κάρμο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Ο Νταβίντ Κάρμο αναμένεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πότε θα φτάσει στη χώρα μας.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φώτης Ξένος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ενίσχυσή του σε πολλές θέσεις, προχώρησε αρκετά και η περίπτωση του Νταβίντ Κάρμο. Ένας αρκετά καλά γνώριμος ποδοσφαιριστής για τους «ερυθρόλευκους», από τη στιγμή που ουσιαστικά έχει δύο θητείες στην ομάδα.

Η πρώτη ήταν το 2024, που συνοδεύτηκε μάλιστα από τη κατάκτηση του Conference League και η δεύτερη είναι τη σεζόν 2024-25, αφού όμως πρώτα γύρισε στην Πόρτο ξεκίνησε την καλοκαιρινή προετοιμασία εκεί, αποκτήθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και μετά δόθηκε ως δανεικός ξανά στον Ολυμπιακό.

 Η περίπτωσή του δείχνει να είναι τελειωμένη, καθώς ο ποδοσφαιριστής έρχεται στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/6) στις 05:10, μέσω Λισαβόνας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Πόρτο Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader