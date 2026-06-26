Επίσημο: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Δημήτρη Στουρνάρα
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Στουρνάρα από τον Ηρακλή.
Ο Ολυμπιακός αφού χαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη για τα όσα πρόσφερε την ομάδα, ανακοίνωσε και την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα του Ηρακλή, Δημήτρη Στουρνάρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα. Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2001, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ύστερα από δύο χρόνια στον Ηρακλή.
Ο 25χρονος γκολκίπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.
Δημήτρης, καλώς επέστρεψες στον Θρύλο».