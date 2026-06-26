Επίσημο: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Δημήτρη Στουρνάρα

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Ο Ολυμπιακός αφού χαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη για τα όσα πρόσφερε την ομάδα, ανακοίνωσε και την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα του Ηρακλή, Δημήτρη Στουρνάρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα. Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2001, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ύστερα από δύο χρόνια στον Ηρακλή.

Ο 25χρονος γκολκίπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.

Δημήτρης, καλώς επέστρεψες στον Θρύλο».