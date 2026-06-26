Τέλος ο Πασχαλάκης από τον Ολυμπιακό - Το «ευχαριστώ» της ομάδας
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.
Ολυμπιακός και Πασχαλάκης, μετά από 4 χρόνια δε θα συνεχίσουν μαζί, με τους «ερυθρόλευκους» να αποχαιρετούν τον Έλληνα τερματοφύλακα.
Οι Πειραιώτες ανάρτησαν στα social media δημοσίευση, με λεζάντα:« Αλέξανδρε σε ευχαριστούμε για όλα».
O Ολυμπιακός απέκτησε τον Πασχαλάκη ως ελεύθερο από τον ΠΑΟΚ το 2022. Συνολικά, έπαιξε σε 78 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 34 ματς.