Τέλος ο Πασχαλάκης από τον Ολυμπιακό - Το «ευχαριστώ» της ομάδας

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Ολυμπιακός και Πασχαλάκης, μετά από 4 χρόνια δε θα συνεχίσουν μαζί, με τους «ερυθρόλευκους» να αποχαιρετούν τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Οι Πειραιώτες ανάρτησαν στα social media δημοσίευση, με λεζάντα:« Αλέξανδρε σε ευχαριστούμε για όλα».

O Ολυμπιακός απέκτησε τον Πασχαλάκη ως ελεύθερο από τον ΠΑΟΚ το 2022. Συνολικά, έπαιξε σε 78 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 34 ματς.