Ολυμπιακός: Κοντά στην επιστροφή στο λιμάνι ο Κάρμο σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα

Ο Νταβίντ Κάρμο φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα και συγκεκριμένα, την «A Bola».

Η κουβέντα για τον υψηλόσωμο αμυντικό ξεκίνησε όταν ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις με τον Μίκα Μάρμολ της Λας Πάλμας που έκλεισε στην Φέγενορντ. Έτσι ο Κάρμο, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην ισπανική Οβιέδο ως δανεικός, δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ, επομένως τα ξένα μέσα τον συνδέουν με τους ερυθρόλευκους. Μάλιστα από ότι φαίνεται και η Πόρτο θα ήθελε πολύ να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, καθώς όταν πούλησε τον ποδοσφαιριστή στην αγγλική ομάδα (11 εκατομμυρίων λίρες συν 4 εκατ. σε μορφή μπόνους) έβαλε ως όρο να διατηρεί και λενα ποσοστό μεταπώλησης του ύψους 10%.

Η Πόρτο θέλει να γίνει η μεταγραφή γιατί θα βγει κερδισμένη οικονομικά, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως θα ήθελε έναν τέτοιον ποδοσφαιριστή με την ποιότητα του Κάρμο, που ξέρει το πρωτάθλημα, την ομάδα και τον προπονητή και στην πρώτη του θητεία πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν (54 εμφανίσεις και ένα γκολ) ενώ ήταν και βασικός πυλώνας της άμυνας στην κατάκτηση του Conference League και στην κατάκτηση του νταμπλ την σεζόν 2024/25.