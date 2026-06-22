Ολυμπιακός: Εγκρίθηκε το νέο «Γεώργιος Καραισκάκης» - Αυτές είναι οι λεπτομέρειες του γηπέδου

Ιστορική μέρα η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του Πειραιά, η ανακαίνιση για το «στολίδι» του.

Αποκαλύφθηκαν σημαντικές λεπτομέρειες για τη χωρητικότητα, το ύψος, τον σχεδιασμό, αλλά και το κόστος των 250.000.000 ευρώ, που θα καλυφθεί αποκλειστικά από την ΠΑΕ. Επιβεβαιώθηκε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει το νέο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα αναφέρθηκαν για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

• Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

• Το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας.

• Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

• ⁠Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

• ⁠Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

• Ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατων (νεα κλιμακοστάσια, κυλιόμενες σκάλες,ασανσέρ)

• Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.