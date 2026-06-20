Συνεχίζει ο Ολυμπιακός: Στο «στόχαστρο» ο Άαρον Μάρτιν της Τζένοα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να απασχολεί την μεταγραφική επικαιρότητα στο εξωτερικό και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία τσεκάρει αριστερό μπακ που αγωνίζεται στην Serie A.

Πρόκειται για τον Άαρον Μάρτιν που φοράει τη φανέλα της Τζένοα, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο. Ο 29χρονος αριστερός μπακ, θεωρείται βασικός στέλεχος της ιταλικής ομάδας, με 97 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά στην καριέρα του έχει πάνω από 340 παιχνίδια, με 8 γκολ και 27 ασίστ, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με όλα τα κλιμάκια της Ισπανίας. Μάλιστα, έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ19 (2015) και την Κ21 (2019) της χώρας του.

Ο Μάρτιν δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με τη Τζένοα, με την χρηματιστηριακή του αξία να εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt.