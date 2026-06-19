Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Μαφέο

Ο Πάμπλο Μαφέο ανήκει και επίσημα πλέον στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν μία από τις σημαντικότερες κινήσεις τους στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Η συμφωνία με τη Μαγιόρκα είχε επιτευχθεί εδώ και αρκετές ημέρες και το μόνο που απέμενε ήταν η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών. Μετά τις απαραίτητες υπογραφές, ο 28χρονος ακραίος αμυντικός ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά και εντάσσεται άμεσα στον σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Ο Μαφέο αφήνει πίσω του μια ιδιαίτερα γεμάτη τετραετία στη Μαγιόρκα, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του κατέγραψε 160 συμμετοχές, προσφέροντας πέντε γκολ και 15 ασίστ, ενώ ξεχώρισε για τη σταθερότητα και τη συνέπειά του.

Στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Χιρόνα, Στουτγκάρδη και Ουέσκα, ενώ ποδοσφαιρικά ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι, από όπου έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο. Γεννημένος στις 12 Ιουλίου 1997, στο Sant Joan Despí της Βαρκελώνης, από το 2021 αγωνιζόταν στη Mallorca, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές (5 γκολ και 15 ασίστ).

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Girona, SD Huesca, Stuttgart και Manchester City. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας μας προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη La Liga με τη Mallorca (31 ματς), ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές.

Πάμπλο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!».