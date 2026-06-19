Ολυμπιακός: Τελειώνει η μετακίνηση του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν φαίνεται πως μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, καθώς οι συζητήσεις με την Άντερλεχτ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η μεταγραφή του Βέλγιο μπαίνει στην τελική ευθεία.

Οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν στον σχεδιασμό της νέας σεζόν και στο πλαίσιο των αλλαγών που δρομολογούνται στο ρόστερ, ο Γάλλος στόπερ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο, ο 26χρονος αμυντικός ταξίδεψε στις Βρυξέλλες προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να προχωρήσει στις τελευταίες διαδικασίες πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με την Άντερλεχτ.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Μπιανκόν αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο μέσα στα επόμενα 24ωρα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός μετακόμισε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2023 και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 64 αγώνες, σημειώνοντας και 4 γκολ.