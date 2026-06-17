Ολυμπιακός: Νέα πρόταση για Καντιού με «σύμμαχο» τον παίκτη

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι και συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Νοά Καντιού από τη Λοριάν. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, οι Πειραιώτες κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση, επιχειρώντας να γεφυρώσουν τη διαφορά που υπάρχει με τη γαλλική ομάδα στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τους «ερυθρόλευκους» αποτελεί η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησης στην Ελλάδα και φέρεται να πιέζει τη Λοριάν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο εκπρόσωπος του 27χρονου μέσου έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με τον τεχνικό διευθυντή της γαλλικής ομάδας, Λοράν Κοσιελνί, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Λοριάν κοστολογεί τον διεθνή χαφ της Γουαδελούπης σε ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο στον Ολυμπιακό επικρατεί αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος τις επόμενες ημέρες.

Ο Καντιού δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, με 31 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Η αξία του έχει εκτοξευθεί μέσα σε έναν χρόνο, καθώς η Λοριάν τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι από τη Ροντέζ αντί περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.