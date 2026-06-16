Ολυμπιακός: Σε διαπραγματεύσεις με τη Λάτσιο για τον Καντσελιέρι, γράφουν οι Ιταλοί

Ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρι και βρίσκεται σε επαφές με την Λάτσιο για την απόκτησή του. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για τον 23χρονο εξτρέμ.

Παρ' όλα αυτά, η μεταγραφή δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η ιταλική ομάδα ζητά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει, γεγονός που αποτελεί το βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.