Σπορ Ολυμπιακός Λάτσιο Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός: Σε διαπραγματεύσεις με τη Λάτσιο για τον Καντσελιέρι, γράφουν οι Ιταλοί

Επιμένουν στην Ιταλία για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ματέο Καντσελιέρι της Λάτσιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρι και βρίσκεται σε επαφές με την Λάτσιο για την απόκτησή του. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για τον 23χρονο εξτρέμ.

Παρ' όλα αυτά, η μεταγραφή δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η ιταλική ομάδα ζητά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει, γεγονός που αποτελεί το βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Λάτσιο Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader